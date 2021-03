தேசிய செய்திகள்

மேற்குவங்காளத்தை சேர்ந்த வாக்காளர்களுக்கு விவசாய அமைப்பு வேண்டுகோள்; ‘பா.ஜனதாவுக்கு ஓட்டு போடாதீர்கள்’ + "||" + Agricultural organization appeals to voters in West Bengal; 'Do not vote for BJP'

மேற்குவங்காளத்தை சேர்ந்த வாக்காளர்களுக்கு விவசாய அமைப்பு வேண்டுகோள்; ‘பா.ஜனதாவுக்கு ஓட்டு போடாதீர்கள்’