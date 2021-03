தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்காக பெயரை பதிவு செய்ய வரிசையில் நின்றபோது மாரடைப்பு ஏற்பட்டு 63 வயது முதியவர் உயிரிழப்பு + "||" + A 63 yr old man died while waiting in the queue COVID19 vaccination registration centre in Maharashtra

