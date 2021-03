தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் நேற்று 20.53 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது - சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் + "||" + In India 20.53 lakh people in given corona vaccine today - Ministry of Health

