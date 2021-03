தேசிய செய்திகள்

பொது இடங்களில் விளம்பரங்கள் செய்வதாக இருந்தால் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் சமவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்; இந்திய தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவு + "||" + All parties should be given equal opportunity if advertising is to be done in public places; Election Commission of India

பொது இடங்களில் விளம்பரங்கள் செய்வதாக இருந்தால் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் சமவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்; இந்திய தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவு