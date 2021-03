தேசிய செய்திகள்

‘நோட்டா’ அதிகமாகும் தொகுதிகளில் தேர்தல் முடிவை ரத்து செய்ய வழக்கு; மத்திய அரசு பதிலளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case to annul election result in constituencies where ‘NOTA’ is high; Supreme Court orders federal government to respond

‘நோட்டா’ அதிகமாகும் தொகுதிகளில் தேர்தல் முடிவை ரத்து செய்ய வழக்கு; மத்திய அரசு பதிலளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு