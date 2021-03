தேசிய செய்திகள்

தனியார் மயமாக்கலை கண்டித்து நாடு முழுவதும் வங்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம்; இன்றும் தொடர்கிறது + "||" + Bank employees strike across the country to condemn privatization; Continues today

