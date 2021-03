தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த கர்நாடகத்தில் மீண்டும் ஊரடங்கு கிடையாது; கர்நாடக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + No curfew in Karnataka again to curb corona spread: CM Yediyurappa

