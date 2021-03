தேசிய செய்திகள்

அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகளும் தனியார் மயமாக்கப்படாது - நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + Bank employees' salary, pension will be protected in case of privatisation, says Nirmala Sitharaman

அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகளும் தனியார் மயமாக்கப்படாது - நிர்மலா சீதாராமன்