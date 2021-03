தேசிய செய்திகள்

புதுவை சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு; பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க.வும் பட்டியல் வெளியிட்டது + "||" + Announcement of Congress candidates contesting the Pondy Assembly elections; The BJP and AIADMK also released the list

புதுவை சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு; பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க.வும் பட்டியல் வெளியிட்டது