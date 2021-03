தேசிய செய்திகள்

குர்ஆனிலிருந்து 26 வசனங்களை நீக்க கோரி மனு: வசீம் ரிஸ்வி தலையை கொண்டுவருபவருக்கு ரூ 11 லட்சம் பரிசு அறிவித்தவர் மீது வழக்கு + "||" + Minority's Commission, BJP Call Out Ex-UP Shia Waqf Chief Over Quran Plea As He Faces Massive Backlash

குர்ஆனிலிருந்து 26 வசனங்களை நீக்க கோரி மனு: வசீம் ரிஸ்வி தலையை கொண்டுவருபவருக்கு ரூ 11 லட்சம் பரிசு அறிவித்தவர் மீது வழக்கு