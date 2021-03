தேசிய செய்திகள்

மனித உரிமைகளுக்காகவும், சுதந்திரத்திற்காகவும் பாடுபட்ட அருந்தலைவர் ஷேக் முஜிபுர் ரகுமான் - பிரதமர் மோடி புகழஞ்சலி + "||" + My heartfelt homage to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a champion of human rights and freedom, on his birth anniversary PM Modi

மனித உரிமைகளுக்காகவும், சுதந்திரத்திற்காகவும் பாடுபட்ட அருந்தலைவர் ஷேக் முஜிபுர் ரகுமான் - பிரதமர் மோடி புகழஞ்சலி