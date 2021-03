தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவை இப்போது தடுத்து நிறுத்தாவிட்டால் நாடு முழுவதும் 2-வது அலை உருவாகிவிடும் பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை + "||" + Prime Minister Modi warns that a 2nd wave will form across the country if the corona is not stopped now

கொரோனாவை இப்போது தடுத்து நிறுத்தாவிட்டால் நாடு முழுவதும் 2-வது அலை உருவாகிவிடும் பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை