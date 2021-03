தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்ட மத்திய பிரதேச முன்னாள் முதல்மந்திரி கமல்நாத் + "||" + Former Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath has been vaccinated against corona

