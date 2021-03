தேசிய செய்திகள்

போதைப்பொருள், துப்பாக்கிகளுடன் அரபிக்கடலில் சென்ற 3 படகுகள் - கடலோர காவல்படை சுற்றிவளைத்தது + "||" + 3 boats carrying drugs and guns in the Arabian Sea surrounded by Coast Guards

