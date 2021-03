தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 4 கோடியை தாண்டியது + "||" + India crosses milestone of 4 crore #COVID19 vaccinations: Ministry of Health and Family Welfare

