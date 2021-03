தேசிய செய்திகள்

24 மணி நேரத்தில் 39 ஆயிரம் பேருக்கு தொற்று இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 1.15 கோடியாக அதிகரிப்பு - 96.26 சதவீதத்தினர் குணமடைந்துள்ளனர் + "||" + 9474682_Infection of 39,000 people in 24 hours Increases corona infection in India to 115 crore

24 மணி நேரத்தில் 39 ஆயிரம் பேருக்கு தொற்று இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 1.15 கோடியாக அதிகரிப்பு - 96.26 சதவீதத்தினர் குணமடைந்துள்ளனர்