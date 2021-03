தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதில் தேசிய அளவில் மராட்டியம் 2-வது இடம்: மராட்டிய சுகாதாரத்துறை மந்திரி ராஜேஸ் தோபே + "||" + Maharashtra ranks second in COVID-19 vaccination in country: Health Minister Rajesh Tope

