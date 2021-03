இம்ரான் கான் விரைவில் நலம்பெற வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் மோடி

புதுடெல்லி,

உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு நிறுவனங்கள் தயாரித்த தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் பாகிஸ்தானில், சீனாவின் சைனோபார்ம் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் சைனோபார்ம் கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்திக்கொண்டார்.

இந்த நிலையில், நேற்று(மார்ச் 20) இம்ரான் கானுக்கு கொரொனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. கொரோனா தொற்று உறுதியானதையடுத்து இம்ரான் கான் தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கொண்டார். இந்த தகவலை பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானின் சிறப்பு உதவியாளர் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனையடுத்து கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து பாகிஸ்தான் பிரதமர் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், “பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் விரைவில் நலம் பெற வாழ்த்துகிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Best wishes to Prime Minister @ImranKhanPTI for a speedy recovery from COVID-19.