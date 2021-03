தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரசின் 2-வது அலை தொடங்கி விட்டது; கர்நாடக சுகாதாரத்துறை மந்திரி + "||" + Karnataka health minister Dr K Sudhakar Sunday said the second wave of coronavirus had begun,

