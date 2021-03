தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் பாஜக வேட்பாளர்கள் இருவர் வேட்பு மனு நிராகரிப்பு: கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு + "||" + Kerala High Court posts the petitions of two BJP candidates against the decision of polling officers for further hearing tomorrow.

