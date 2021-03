தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு - பாஜக தேர்தல் அறிக்கை + "||" + 33 per cent quota for women in government employment in West Bengal - BJP election manifesto

