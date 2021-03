தேசிய செய்திகள்

ஹரித்வார் கும்பமேளாவில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக கடைப்பிடிக்க மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Central Government instructs to strictly adhere to corona prevention measures in Haridwar Kumbh Mela

ஹரித்வார் கும்பமேளாவில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக கடைப்பிடிக்க மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்