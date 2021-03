தேசிய செய்திகள்

கொரோனா முதல் தடுப்பூசியை போட்ட பின்னர் 56 நாட்களுக்கு ரத்த தானம் செய்ய முடியாது - தேசிய ரத்தபரிமாற்ற கவுன்சில் தகவல் + "||" + Cannot donate blood for 56 days after the first dose Corona vaccination - National Blood Transfusion Council information

கொரோனா முதல் தடுப்பூசியை போட்ட பின்னர் 56 நாட்களுக்கு ரத்த தானம் செய்ய முடியாது - தேசிய ரத்தபரிமாற்ற கவுன்சில் தகவல்