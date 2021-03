‘ஆண்களைவிட பெண்கள் வலிமையானவர்கள்' - ராகுல் காந்தி

கொச்சி,

காங்கிரஸ் தலைவரும், வயநாடு தொகுதி எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி, கேரளாவில் 2 நாள் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறார். அதன் ஒரு பகுதியாக, கொச்சி செயின்ட் தெரசா மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளுடன் நேற்று அவர் உரையாடினார்.

அப்போது பேசிய அவர், “ஆண்கள் உங்களுக்கு எப்போதும் சொல்லாத ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆண்களைவிட பெண்கள்தான் மிகவும் வலிமையானவர்கள். ஆனால் அதை பெண்கள் உணராததால் ஆண்கள் அவர்களை ஏமாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சமூகம், பெண்களாகிய உங்களைப் பிடித்து தள்ளும், தாக்கும். தினந்தோறும் உங்களை அவமரியாதைப்படுத்தும், நீங்கள் விரும்பியதை செய்ய விடாது. எனவே நீங்கள் உங்களுக்குள் இருந்து வலிமையை திரட்டிக்கொள்ள வேண்டும். நாம் எவ்வாறு தள்ளப்படுகிறோம், எந்த சக்திகள் தங்களைப் பாதிக்கின்றன என்று புரிந்து, பெண்கள் தங்களை நிலைநிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் குறைந்த சக்தி கொண்டவர்கள் என்று உங்களை சமூகம் நம்பவைக்க முயலும். அதை ஏற்காதீர்கள். பெண்கள் தங்கள் சக்தியை உணரும் அதேநேரம், அதை தவறாக பயன்படுத்தவும் கூடாது” என்று ராகுல் காந்தி கூறினார்.

மேலும் அவர், மாணவிகளுக்கு ஜப்பானிய தற்காப்பு கலையான அக்கிடோ உத்திகளை கற்றுக்கொடுத்தார். அதில் ஒரு பெண் ஏழு மற்றவர்களால் தள்ளப்படுவதை எவ்வாறு எதிர்க்க முடியும் என்பதை ராகுல் காந்தி நிரூபித்துக் காட்டினார். அவர் அந்த இளம் பெண்ணின் தோரணையை சரியாகப் பெற உதவியதுடன், அக்கிடோ கொள்கையின் நுட்பத்தையும் அவருக்குக் காட்டினார்.

I'll tell you a secret that men will never tell you, women are much more powerful than men.



