தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப், சண்டிகர் மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்களில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாதவர்களுக்கு மட்டுமே கர்நாடகத்திற்குள் அனுமதி + "||" + Only those without corona infection are allowed inside Karnataka

பஞ்சாப், சண்டிகர் மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்களில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாதவர்களுக்கு மட்டுமே கர்நாடகத்திற்குள் அனுமதி