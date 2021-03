தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் எதிரொலித்த ரூ.100 கோடி மாமூல் விவகாரம் - மராட்டிய அரசு பதவி விலக பா.ஜனதா போர்க்கொடி + "||" + Rs 100 crore routine issue echoed in Parliament - BJP battle flag for Maratha government to resign

நாடாளுமன்றத்தில் எதிரொலித்த ரூ.100 கோடி மாமூல் விவகாரம் - மராட்டிய அரசு பதவி விலக பா.ஜனதா போர்க்கொடி