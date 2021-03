தேசிய செய்திகள்

சிறந்த தமிழ் படமாக ‘அசுரன்’ தேர்வு நடிகர் தனுசுக்கு தேசிய விருது விஜய் சேதுபதி, ஆர்.பார்த்திபனும் விருது பெறுகிறார்கள் + "||" + Vijay Sethupathi and R. Parthiban receive National Award for Best Tamil Film for 'Asuran'

சிறந்த தமிழ் படமாக ‘அசுரன்’ தேர்வு நடிகர் தனுசுக்கு தேசிய விருது விஜய் சேதுபதி, ஆர்.பார்த்திபனும் விருது பெறுகிறார்கள்