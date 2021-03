மறைந்த ஓமன் மன்னருக்கு 2019 ஆம் ஆண்டுகான காந்தி அமைதி விருது அறிவிப்பு

மஸ்கட்,

தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்தியடிகளின் 125-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, கடந்த 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய அரசு அவரது பெயரில் காந்தி அமைதி விருது வழங்குவது என முடிவு செய்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த விருதுகளை வழங்கி வருகிறது.

இந்த விருது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்திய தலைமை நீதிபதி மற்றும் பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் உள்ளிட்ட குழுவினரால் தேர்வு செய்யப்படுகிறது. இந்த குழுவானது கடந்த 19-ந் தேதி கூடியது.

அப்போது மறைந்த ஓமன் மன்னர் சுல்தான் காபூஸ் பின் சேட் அல் சேட்டுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டுகான மகாத்மா காந்தி அமைதி விருது வழங்குவது என ஒருமனதாக தேர்வு செய்தது. காந்திய வழியில் ஓமன் நாட்டை சமூக, பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் உள்ளிட்டவற்றை மேம்படுத்திக் காட்டியதன் காரணமாக, ஓமன் மன்னருக்கு இந்த விருது வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓமன் மன்னர் சுல்தான் காபூஸ் பின் சேட் அல் சேட் இந்தியாவில் கல்வி பயின்றவர். மேலும் இவர் முன்னாள் இந்திய ஜனாதிபதியாக இருந்த சங்கர் தயாள் சர்மாவின் மாணவர் ஆவார். இதன் காரணமாக ஓமன் மற்றும் இந்தியா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான நட்புறவு சிறப்புடன் இருக்க ஒரு சிற்பியாக திகழ்ந்தார். இதனால் இரு நாடுகளின் உறவு புதிய உச்சத்தை அடைந்தது.

மேலும் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான காந்தி அமைதி விருது, வங்காளதேசத்தின் மறைந்த முன்னாள் அதிபர் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானுக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காந்தி அமைதி விருது 1 கோடி ரூபாய் பணம், சான்றிதழ், பதக்கம் மற்றும் தறியில் நெய்த பாரம்பரிய துணி, கைவினைப் பொருட்களை கொண்டது ஆகும். இந்த தகவலை இந்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் மையம் வெளியிட்டுள்ளது.

Bangabandhu's vision continues to light the India-Bangladesh friendship. I had the privilege of honouring his memory during my previous Bangladesh visit and will again pay homage to him, alongside PM Hasina, during the #MujibBorsho celebrations. https://t.co/5rFPCnlpVypic.twitter.com/iS2wjPLIdo