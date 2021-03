தேசிய செய்திகள்

மார்ச் 16-ந் தேதி வரை கொரோனா தடுப்பூசி போட்ட 89 பேர் பலி - மாநிலங்களவையில் தகவல் + "||" + 89 deaths reported following Covid vaccination till 16 March, none linked to inoculation: govt

மார்ச் 16-ந் தேதி வரை கொரோனா தடுப்பூசி போட்ட 89 பேர் பலி - மாநிலங்களவையில் தகவல்