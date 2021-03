தேசிய செய்திகள்

கொரோனா விதிமுறைகள் புறக்கணிப்பு-பொதுக்கூட்டங்கள், போராட்டங்களுக்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை; அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு நீதிபதி கண்டனம் + "||" + There are no restrictions on public meetings and protests

கொரோனா விதிமுறைகள் புறக்கணிப்பு-பொதுக்கூட்டங்கள், போராட்டங்களுக்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை; அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு நீதிபதி கண்டனம்