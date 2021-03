தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதை மாநிலங்கள் விரைவுபடுத்த வேண்டும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + The federal government has mandated new guidelines for states to expedite corona vaccination

கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதை மாநிலங்கள் விரைவுபடுத்த வேண்டும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் மத்திய அரசு உத்தரவு