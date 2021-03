தேசிய செய்திகள்

இடஒதுக்கீடு 50 சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது என்ற விதி தமிழகத்துக்கு பொருந்தாது மராத்தா இடஒதுக்கீடு வழக்கில் தமிழகம் வாதம் + "||" + Rule that reservation should not exceed 50 per cent does not apply to Tamil Nadu Argument in Maratha reservation case

இடஒதுக்கீடு 50 சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது என்ற விதி தமிழகத்துக்கு பொருந்தாது மராத்தா இடஒதுக்கீடு வழக்கில் தமிழகம் வாதம்