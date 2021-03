தேசிய செய்திகள்

ஏப்ரல் 1-ந் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் அமல் 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + The corona vaccine will be implemented nationwide from April 1 for everyone over the age of 45

