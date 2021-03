தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் முன்னாள் முதல்வர் ஹரிஷ் ராவத் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் 4 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Former Uttarakhand CM Harish Rawat and four members of his family test positive for #COVID19.

உத்தரகாண்ட் முன்னாள் முதல்வர் ஹரிஷ் ராவத் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் 4 பேருக்கு கொரோனா