தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 771 மரபணு மாறிய புதிய வகை கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது- மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + New double mutant Covid-19 variant found in India: What we know so far

இந்தியாவில் 771 மரபணு மாறிய புதிய வகை கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது- மத்திய சுகாதாரத்துறை