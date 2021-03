தேசிய செய்திகள்

வெளிநாட்டுவாழ் இந்தியர்களுக்கு 5 மாநில தேர்தலில் தபால் ஓட்டு வசதி இல்லை - மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தகவல் - Overseas Indians do not have postal voting facility in 5 state elections - Union Minister Ravi Shankar Prasad

