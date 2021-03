தேசிய செய்திகள்

கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே பெங்களூருவுக்குள் அனுமதி + "||" + Admission to Bangalore only if Corona Negative Certificate is available

கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே பெங்களூருவுக்குள் அனுமதி