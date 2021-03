தேசிய செய்திகள்

“இந்தியாவில் தடுப்பூசி திட்டம் கூடிய விரைவில் விரிவுபடுத்தப்படும்” - மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் + "||" + "The vaccination program in India will be expanded soon," said Union Minister Harshwardhan

