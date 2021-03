தேசிய செய்திகள்

துப்பாக்கியால் சுட்டு சப்-இன்ஸ்பெக்டர் - போலீஸ்காரர்களை கொல்ல முயற்சி + "||" + shot at with gun Attempt to kill Sub-inspector and policemen

துப்பாக்கியால் சுட்டு சப்-இன்ஸ்பெக்டர் - போலீஸ்காரர்களை கொல்ல முயற்சி