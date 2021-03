தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதில் குடிசைவாழ் மக்களுக்கு முன்னுரிமை- கர்நாடக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Priority is given to slum dwellers in corona vaccination

