தேசிய செய்திகள்

வைரஸ் தொற்று அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த 5 அம்ச திட்டம் - மத்திய அரசு வெளியிட்டது + "||" + The federal government has released a five-point plan to control corona in states with high levels of the virus

வைரஸ் தொற்று அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த 5 அம்ச திட்டம் - மத்திய அரசு வெளியிட்டது