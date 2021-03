தேசிய செய்திகள்

மேல் சிகிச்சைக்காக எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஜனாதிபதி மாற்றப்பட்டார் - 30-ந் தேதி ‘பைபாஸ்’ அறுவை சிகிச்சை + "||" + The president was transferred to Ames Hospital for further treatment - bypass surgery on the 30th

மேல் சிகிச்சைக்காக எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஜனாதிபதி மாற்றப்பட்டார் - 30-ந் தேதி ‘பைபாஸ்’ அறுவை சிகிச்சை