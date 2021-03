தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் நோய்த்தொற்று ஏறுமுகம் புதிதாக 62 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா - மராட்டியத்தில் 37 ஆயிரம் பேர் பாதிப்பு + "||" + Infection is on the rise every day in India Corona for 62 thousand new people - 37 thousand people affected in Marathaland

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் நோய்த்தொற்று ஏறுமுகம் புதிதாக 62 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா - மராட்டியத்தில் 37 ஆயிரம் பேர் பாதிப்பு