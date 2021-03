தேசிய செய்திகள்

மேற்குவங்காளம்: மம்தா பானர்ஜியை எதிர்த்து போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளரை ஆதரித்து அமித்ஷா பிரசாரம் + "||" + Home Minister Amit Shah holds roadshow in Nandigram in Support of BJP Candidate Suvendu Adhikari

மேற்குவங்காளம்: மம்தா பானர்ஜியை எதிர்த்து போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளரை ஆதரித்து அமித்ஷா பிரசாரம்