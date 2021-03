பரூக் அப்துல்லா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன் - பிரதமர் மோடி டுவீட்

புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் கடந்த சில தினங்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதன்படி இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 56,211 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் தலைவரும், ஜம்மு-காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்-மந்திரியுமான பரூக் அப்துல்லாவுக்கு கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவலை அவரது மகன் உமர் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக உமர் அப்துல்லா இன்று தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், “எனது அப்பாவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஆகியுள்ளது. அவருக்கு நோய் தொற்றுக்கான அறிகுறிகளும் இருக்கின்றன. நான் உட்பட எங்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தி கொண்டுள்ளோம். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் எங்களிடம் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், பரூக் அப்துல்லா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து விரைவில் குணமடைய பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், பரூக் அப்துல்லா விரைவில் குணமடையவும், நல்ல உடல்நலம் பெறவும் பிரார்த்திக்கிறேன். பரூக் அப்துல்லா நீங்களும் உங்கள் முழு குடும்பமும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க பிரார்த்திக்கிறேன்’ என்றார்.

