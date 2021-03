தேசிய செய்திகள்

பொதுமக்கள அனைவரும் தடுப்பூசி போட வேண்டும், முகக் கவசம் அணிய வேண்டும் - புதுச்சேரி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் + "||" + All members of the public should be vaccinated and wear face shields - Puducherry Governor Tamilisai Saundarajan

