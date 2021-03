தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் இரவு ஊரடங்கை மீறியதாக 155 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Case registered on 155 persons for violating night curfew in Mumbai

மும்பையில் இரவு ஊரடங்கை மீறியதாக 155 பேர் மீது வழக்கு