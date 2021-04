தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடும் நாளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை; உத்தரபிரதேச முதல்-மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + When Will COVID Vaccine be Available in Uttar Pradesh? CM Yogi Adityanath

கொரோனா தடுப்பூசி போடும் நாளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை; உத்தரபிரதேச முதல்-மந்திரி அறிவிப்பு