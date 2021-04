தேசிய செய்திகள்

பிரான்சில் இருந்து மேலும் 3 ரபேல் விமானங்கள் இந்தியா வந்தடைந்தன + "||" + Three more Rafael fighter jets to land in India yesterday from France

பிரான்சில் இருந்து மேலும் 3 ரபேல் விமானங்கள் இந்தியா வந்தடைந்தன