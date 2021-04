தேசிய செய்திகள்

மைசூருவில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்கள் கேமராக்கள் மூலம் கண்டறிந்து அபராதம் விதிப்பு - ஒரே நாளில் 59 ஆயிரம் ரூபாய் வசூல் + "||" + Traffic violators in Mysore detected by cameras and fined - Rs 59,000 collected in one day

மைசூருவில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்கள் கேமராக்கள் மூலம் கண்டறிந்து அபராதம் விதிப்பு - ஒரே நாளில் 59 ஆயிரம் ரூபாய் வசூல்